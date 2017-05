A vida de desempregado no Brasil é muito dura. Você tem que acordar muito cedo para não conseguir arrumar um serviço. A concorrência é muito grande. Tem cada vez mais desempregados disputando uma vaga no Mercado de Não Trabalho. Conheci desempregados com mestrado e doutorado e vários anos de experiência de desemprego, inclusive no exterior.

Felizmente consegui descolar algum qualquer numa caravana do MTST (Movimento dos Socialistas Sem Trabalho) para Curitiba com direito a passagem, hospedagem, alimentação, bandeirinha e boné. A saída foi às 6 horas da manhã da Praça Mauá. Todo mundo muito animado, cantando pagode e batucando na lataria. No meio da Dutra, paramos num restaurante onde expropriamos, em nome dos Movimentos Sociais, uns coxinhas e também uns pastéis e uns quibes. Para completar, quatro dúzias de cervejas geladas e cinco litros de uca porque, sem cerveja nem cachaça, povo nenhum faz revolução.

Logo que chegamos à capital paranaense fizemos um tour pelos pontos pitorescos da cidade: a sede da Polícia Federal e a Penitenciária de Piraquara. Na Polícia Federal, fomos muito bem recebidos. Pediram até para cada um nós fazer um selfie: de frente e de perfil. A penitenciária ninguém quis visitar. Uma metade porque já conhecia, a outra metade ficou meio bolada e preferiu seguir direto para o hotel.

A programação em Curitiba vai ser intensa. Tem que acordar cedo para quebrar o jejum e outros bens públicos e privados. A ordem é fazer uma espécie de Halloween fora de época. Todo mundo fantasiado de Ninja. Na parte da tarde, depois do almoço típico em Santa Felicidade, vamos acompanhar no telão o depoimento do Lula, O Homem Mais Honesto do Brasil. Essa vai ser a parte mais divertida da excursão.

Pau de arara miserável, Lula foi para Curitiba de Jatinho pago pelo MST (Movimento dos Sem Troco).

Agamenon Mendes Pedreira é coxinha de mortadela.