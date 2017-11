O PSDB (Partido Social Democrata Bundão) não se emenda. Emenda parlamentar, é claro. Os tucanos não se bicam e correm o risco desaparecer. Nem o Ibama salva os tucanos da extinção, mesmo porque o tucano é uma ave inviável. Os tucanos, além de peludos, têm o rabo preso e, por isso mesmo, não sabem voar nem resolver se ficam ou saem do governo.

Na semana passada, Tucanécio Neves destituiu Tucanasso Jereissati da presidência do Partido. O que já era Partido virou o Partido do já era. Enrolado na Lava Jato, Aético Neves, o Beocinho, foi pego com a boca na botija numa gravação com o empresário bovino Joesley Safadão. Eu sempre achei que o Aécio era um playboy, mas não, ele era o maior playboi, pois fazia parte do rebanho de políticos que a JBS comprou com o dinheiro do BNDES (Banco Nacional de Empresários Safados). Para melhorar a imagem do PSDB, alguns tucanos já estão querendo mudar o símbolo da agremiação para um outro bicho, o Passaralho, uma ave de arribação, quer dizer, de demissão.

Na verdade, essa briga no ninho dos tucanos tem a ver com a corrida presidencial. Na próxima convenção do PSDB, os tucanos vão escolher o candidato que vai perder a eleição em 2018. De um lado, estão o governador Geraldo Tucanalckmin, o prefeito João de Barro Dória (que não é tucano, mas também é ave) e Fernando Henrique Tucanoso, presidente de honra do partido. Aliás, honra é o que está faltando no poleiro do partido social-democroto. Enquanto isso, do outro lado do ringue, políticos que só pensam numa coisa: serem eleitos pra qualquer coisa que dê fórum privilegiado. Não tem jeito, o PSDB já estrou pelo tucano.

E, apesar de não ser membro do PSDB e não ter bico, quem está pensando em entrar na disputa presidencial é o apresentador Tucano Huck, que pretende reformar o Brasil do mesmo jeito que faz no quadro Lata Velha com automóveis quebrados que não andam mais. O incrível Huck agora resolveu meter o seu enorme nariz na política e, mesmo sem ser político, pelo menos tem experiência em programas assistencialistas. A começar pelo seu próprio programa, o Caldeirão do Huck. O Caldeirão é uma espécie de Sopa do Zarur do século 21.

