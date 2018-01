O Brasil está no buraco. Por isso mesmo, a única que coisa se fala, hoje em dia, é da bunda da Anitta. Até aí, tudo bem. Nosso país está na merda, o governo é uma bosta e a única certeza é que todos nós, cidadãos brasileiros, vamos continuar a tomar no símbolo químico do cobre (Cu). No fundo (com trocadilho, por favor), tudo no Brasil se relaciona com a parte traseira da anatomia humana e seus subprodutos. Não é por acaso.

Portanto, o importante agora é discutir (e discutir com CU maiúsculo), a região calipígia da cantora Anitta, uma das maiores (e bota maiores nisso) expoentes da MPB (Música Popozuda Brasileira). Quem começou a polêmica foi o meu amigo, o nanojornalista Nelson Moitta, que comparou Anitta ao João Gilberto.

Se João Gilberto apresentou ao mundo a Bossa Nova, Anitta mostra a Bussa Nova, expressão gineco-musical do empanderamento da mulher brasileira. Por outro lado (com mais trocadilho ainda), o crítico e intelectual Arthur Xoxota, quer dizer, Arthur Xexéo, declarou que a bunda da Anitta é vulgar, chula e antiestética. Como todos viram, Anitta exibiu no seu novo clipe, pela primeira vez na história do show business, uma celulite sem photoshop, o que, vamos combinar, é uma atitude verdadeiramente libertária. Libertária da celulite.

Quem também entrou no meio (com ainda muito mais trocadilho, não me perguntem no meio de quem!) foi o popstar Lulu Santos, que disse que o clipe da Anitta refletia a atual fase anal da MPB (Música Popular Bunduda), como se isso nunca tivesse sido cantado antes em prosa, verso e anverso. Se ainda tivesse alguma memória nos meus velhos e cansados neurônios, cantaria para o grande Lulu uma série infindável de canções reto-furiculares que embalaram e rebolaram gerações de inocentes e puros tarados no nosso país.

Imoral da história: parem de mexer com a bunda da Anitta, mesmo porque, ela, graças aos seus superpoderes anal-lógicos, é capaz de se mexer muito bem sozinha!

Agamenon Mendes Pedreira é um bundão.