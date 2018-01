O Brasil viveu hoje um momento histórico e histérico. Histérico para os manifestantes do PT (Partido da Tranca) que lotaram uma Kombi, foram até Porto Alegre protestar contra a injustiça que é condenar o único presidente sem dedo que este país jamais teve na sua história. Aliás, o dedo que Lula perdeu quando era torneiro mecânico no ABC (as únicas letras que aprendeu na vida) teve um papel–chave na acusação contra Luísque Inácio Lula da Silva. O mindinho decepado, em “dedação” premiada ao juiz Sério Moro, revelou que Lula o obrigava a tirar meleca, cera do ouvido mas que nunca participou de atos de corrupção praticados pelo ex-presidente, porque quando Lulalau meteu a mão, ele, o dedo, não fazia mais parte da anatomia lulista.

Lula, apesar de tirar onde de pobre, vai entrar com recurso e acabar cumprindo prisão domiciliar. Aliás, tem domicílios de sobra pra cumprir sua pena: o tríplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e sua cobertura em Santo André. Na minha opinião, Luísque Inácio Mula da Silva deveria receber uma penalidade extra pelo seu mau gosto imobiliário. Se eu, Agamenon Mendes Pedreira, tivesse roubado tanto, gastaria a grana do contribuinte em apartamentos na Vieira Souto, mansões em Angra, penthouses em Nova Iorque ou palazzos em Veneza.

Agamenon Mendes Pedreira, por ser analfabeto, também não tem provas.