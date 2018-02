Evoé Momo! Skindô! Skindô! Pum! Pum! Bra-ti-cum-dum, Rá-tá-tá-tá-ta… É hoje que vão me acabar!

Já começou o carnaval no Calafrio de Janeiro!!! Ninguém é de ninguém! E tudo pra acabar na quarta-feira!!! Quer dizer, se a munição não terminar antes…

Nunca uma quarta-feira de cinzas será tão apropriada!

Mas é carnaval, e o carnaval é uma festa do povo. Do povo de Deus. Mais Carnaval Gospel comandado pelo prefeito Evangelho Crivella este ano com o enredo Sodoma e Gomorra no Reino do Salamão.

Mas não é só a Fé que comanda a fuzarca, tem a bandidagem também. Este ano o carnaval carioca vai ser em regime semiaberto. O folião sai de manhã cedo para a bagunça, mas tem que estar de volta às 22h em ponto trancado dentro de casa. Senão é vala.

As tradicionais Escolas de Samba não vão mais desfilar na Marquês de Sapucaí, agora estão dominadas pelas facções e milícias. A LIESA acabou, agora quem manda é o PCC, o Primeiro Comando do Carnaval. As escolas de samba só poderão desfilar na Linha Amarela (de medo) e na Linha Vermelha (de sangue). A Beija-Flor de Necrópolis vai se concentrar na porta do IML. A Extorsão Primeira de Mangueira vai sair da Cadeia de Benfica (o Gilmar Mendes ainda não confirmou se o Serginho Cabral desfila este ano). A Acadêmicos do Salseiro ensaia no Borel, enquanto a Mocidade Dependente de Padre Miguel caiu para o Grupo de Risco. Nenhuma cervejaria vai organizar camarote este ano, mas, em compensação, as Facções se uniram com as Milícias para fazer o Camarote 171, onde os convidados vão ter que usar pulseirinha eletrônica.

Para quem curte o carnaval de rua, tem os desfiles do Cordão da Bala Preta, o Bonde de Ipanema, o tradicional Trambique de Ramos, o Violento Pimenta (só toca Beatles) e o mais concorrido de todos: o Delegacia é Quase Amor!

Uma coisa é certa: com tanta folia, semana que vem vai estar todo mundo morto.