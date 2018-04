A Justiça é cega. E surda e muda também. Estou revoltado com o injusto indiciamento do meu amigo, do meu brother, do meu irmãozinho Aético Neves. Mas, afinal, senhores magistrados: o que foi que o Aecinho ainda não fez? Querem acabar com a carreira (política) dele, coitado? Logo o Aético, que tinha tanto pra dar… E ainda mais pra receber!

Por isso mesmo, resolvi acampar o meu Raquel Dodge Dart 73, enferrujado, aqui na porta da casa do Abominável Aécio Das Neves. Aqui, eu vou comandar a resistência coxinha contra mais esse absurdo perpetrado pela (in)justiça brasileira. Cadê o Gilmar Mendes? Cadê o Dias Toffoli? Cadê o Lewandowski? Cadê o Kakay? Eles têm que dar um jeito nesse absurdo jurisdicional!

Aécio não pode ser considerado indiciado pelo porte de uma simples mala com 2 milhões de dólares (tudo em papelotes de 100). Isso prova que Aécio é dependente, precisa de tratamento (se possível, VIP). Não de presídio. Beócio Neves é uma espécie de Amy Winehouse da política brasileira.

As massas têm que ir para as ruas já! Vamos pintar de amarelo a fachada da casa do Gilmar Mendes! E tem mais! O aeroporto da fazenda Neves, em Minas, não pode ser interditado de jeito nenhum. Se fecharem a pista em Cláudio, fazenda do Aécio, como é que os “aviões” do Aécio vão pousar? Como é que vai ficar a carreira política do Aécio?

Se for condenado no STF, Aécio vai virar mais um preso político brasileiro! Nesse caso, se for condenado, por uma questão ideológica, Aécio vai pedir asilo na embaixada da Bolívia. Enquanto isso, Aecinho ficará refugiado na sede da FIESP em São Paulo, na região do ABC$$$$. Lá, no coração da Avenida Paulista, um imenso escudo humano será formado por empresários, banqueiros, bilionários, grandes latifundiários e militantes do movimento Fica, Temer. Esse povo todo vai garantir a liberdade do nosso líder, também vai organizar uma missa em memória da Dona Risoleta, que, se viva fosse, certamente morreria de vergonha de ver o seu neto preso, “trincado” na cadeia. Logo o Aecinho! O neto predileto, que formou até uma dupla sertaneja com o avô: Tancredo e Trancado.

Em defesa de Aécio, vários organismos internacionais já enviaram notas de solidariedade e protestando ao governo brasileiro, entre eles: o Cartel de Medellín, o Cartel de Cáli, a Camorra, a Na Draghetta, a União Corsa e a Máfia Russa, que, inclusive, ameaça cancelar a Copa do Mundo em protesto.

Para ajudar a família GloboNeves, que está vivendo no miserê, o roqueiro Lobão está organizando um show beneficente com renda revertida integralmente para Aético. O ingresso é a doação de um quilo de pó não perecível (não serve leite). O galã Fábio Assunção já confirmou “presença”.

Mas os protestos não vão parar por aí. Os coxo-aecistas vão ocupar a Forever 21, todas as lojas da H. Stern e os principais shoppings pelos militantes do MST – Movimento das Sem Tiffany’s e o MTST – Movimento dos Tucanos Sem Tríplex. Na onda dos protestos, a Tramontina a e francesa Le Creuset já doaram mais de 100 mil panelas para as donas de casa baterem na porta do STF.

Agamenon Mendes Pedreira é mortadelo-coxista de centro-esquerda-direita.