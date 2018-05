Agamenon Mendes Pedreira

Agamenon Mendes Pedreira é um jornalista de caráter duvidoso, passado marrom e irresponsável pela coluna semanal neste blog. Com uma infância feliz, onde viva como trombadinha, seu talento para mentir o fez se apaixonar pelo jornalismo. Com passagens pelo cinema, jornal O Globo e Iguaba Grande, Agamenon Mendes Pedreira reside hoje em seu Dodge Dart 73, estacionado na rua da Amargura, de onde narra os fatos do país e do mundo, ao lado de sua patroa, Isaura, e de seus 17 leitores e meio (não se esqueçam do anão).