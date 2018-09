No Brasil, a desigualdade continua um descalabro. Jair Bolsonaro num hospital do SUS saiu por R$ 1.836, 27 enquanto o Lula na cadeia custa 80 mil por mês. Por que é que não prendem o Lula num hospital do SUS? Sai muito mais barato. Quem sabe, internado numa UTI, o Lula finalmente fique bom? Quer dizer, bom o Lula não vai ficar nunca, nem o Bolsonaro. No máximo, eles vão ficar menos pior.

E continua o projeto de tacar fogo no país e recomeçar tudo do zero: e deram partida justamente pelo Museu Nacional. Mas, se a questão é começar tudo do zero, acho que o Brasil já está bem adiantado: é zero em Português, zero em Matemática, zero em História e zero em Geografia.

Todo mundo está querendo ajudar a recuperar o acervo do Museu Nacional. O Maranhão quer mandar a múmia do Sarney, e a TV Globo ficou de emprestar a Ana Maria Braga. Dinossauro também não vai faltar: tem o Paulo Maluf, o Edison Lobão, o Jáder Barbalho e muitos outros fósseis antediluvianos que podem ser exibidos no lugar das ossadas que pegaram fogo.

O cara que atacou o Boçalnaro era militante do PSOL (Partido Sociopata Oligofrênico Liberal), mas eu duvido. Se o maluco fosse mesmo doido do PSOL, ele tinha posto fogo no candidato e esfaqueado o Museu. Felizmente, o Bolsonaro escapou! E agora que ele está colostomizado passa a ser o nome ideal para presidente do Brasil. Pelo menos nos próximos meses ele não vai fazer mer$#@%ˆ&*da nenhuma.

As investigações para esclarecer o bárbaro atentado vão bem adiantadas. Interrogado pelos federais, o homicida Adélio Bispo confessou que foi Deus o mandante do crime. O advogado do Todo-Poderoso, Cristiano Zanin, alega que o Criador de Todas as Coisas não tem nada a ver com o crime e que naquela hora estava participando de uma novena poderosa com o Padre Fábio de Melo em sua cela na Polícia Federal. Mentira deslavada. Todos sabem que Deus tem o dom da ubiquidade, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, como se fosse um funcionário público concursado. É só assistir ao Horário Eleitoral Obrigatório. Além disso, o Padre Eterno tem outros superpoderes sagrados: a Oninocência e a Onimpotência.

Agamenon Mendes Pedreira é segurança do Bolsonaro, mas foi demitido por dormir no serviço.