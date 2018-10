Domingo, finalmente, o brasileiro vai decidir quem é o sujeito de quem ele vai reclamar, xingar e botar a culpa em todos os seus problemas nos próximos quatro anos.

Quem disse que a política do Brasil não é coisa de família? Para começar: quem é que vai dizer que a relação entre o filho e a puta não é estritamente familiar?

A política no Brasil de hoje é dominada por duas famílias: os Lulas da Silva e os Bolsossauros. Os Lulas da Silva controlam o PT (Partido do Trambique) há mais de 13 anos… Até aí, tudo bem porque os filhos do Lula, o Lulinha, o Luleco, o Luladro, o Lulalau Júnior e a Lurian, chegaram lá pelo voto monocrático do Papillon de Curitiba, Luísque Inácio Lula da Silva.

Lula, embriagado pelo poder e uns gorós, tomou de assalto o poder e os cofres públicos (não necessariamente nessa ordem) achando que o eleitor ia esquecer tudo no dia seguinte… De qualquer forma, o povão vai enfrentar uma tremenda ressaca com a decisão.

Agora outra família se apresenta para devolver os valores cristãos da nossa sociedade: os Boçalnaros. Todos reconhecem que o candidato Jair Boçalnazi é o candidato da família brasileira. Pro Bolsossauro, a família vem em primeiro lugar: graças ao seu sobrenome, Jair elegeu seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos – só não elegeu sua filha, aquela que ele fraquejou, porque a menina é “dimenor”.

Tenho pena do Jair Bolsonazi. Além de colostomizado, tem que lidar todo dia com as m*#!*% erdas que seus filhos e assessores dizem cada vez que abrem a boca e outras partes da anatomia. E sempre tem muita fofoconews. O Capitão Nascimento me garantiu que o Sargento Pincel vai ser o Ministro da Pesca no governo Bolsonaro.

Mas o povão, inclusive eu, o jornalista Agamenon Mendes Pedreira, está desempregado e não esquece o que aconteceu. Por isso, fomos às ruas, quer dizer, pra rua. Pelo simples motivo de dizermos o que pensamos e, principalmente, o que não pensamos também.

Agamenon Mendes Pedreira é fake jornalista