Ao contrário da minha vida sexual, o Brasil vive uma fase de intensa transação, quer dizer, transição. O presidente eleito Jair Bolsossauro está formando sua equipe e já começou mal: ainda não me convidou para nenhum cargo comissionado! Mesmo que a comissão seja de apenas 10 ou 20%, entrada só depois do Carnaval e o saldo em 24 parcelas no cartão! É a Black Fraude do Agamenon.

Sem nenhum cargo comissionado, não tenho a quem recorrer nesta hora de desespero. Graças a Deus que está acima de todos, Isaura, a minha patroa, está não só acima de todos, como abaixo e de ladinho, o que tem garantido o leitinho (quentinho) das crianças aqui em casa. A criança, no caso, sou eu mesmo, Agamenon Mendes Pedreira.

Por outro lado (o de trás, mais especificamente) o PT (Partido dos Trapaceadores) está indo pra casa. Só ainda não resolveu se vai para a casa do Lula em São Bernardo, o sítio de Atibaia ou o tríplex no Guarujá. Tem ainda a opção de mais uma casa. A Casa de Detenção.

Com a morte do grande Stan Lee, Bolsonauro resolveu começar seu ministério chamando um super-herói, o juiz Sérgio Moro, integrante da Liga da Justiça. O supermagistrado largou sua capinha, quer dizer, toguinha, para estabelecer, de uma vez por todas, o Estado de Direita no Brasil.

Assim como o Jair Bolso-Família, o Brasil está mudando: mudando da Barra da Tijuca para Brasília. Até os médicos cubanos estão voltando pra casa, e o programa Mais Médicos vai ser substituído por um programa alternativo, o Mais Médiuns, que tem como integrante o Pai Jair de Ogum da Cardiologia, que traz de volta o coração da pessoa amada em três dias.

Agamenon Mendes Pedreira é Médium Sem Fronteiras.