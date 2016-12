Às vezes, nessa época do ano os ânimos se exacerbam e as pessoas começam a dar opiniões radicais. Pior, acham que as suas opiniões representam a da maioria das pessoas. A gente vai fingindo que não escuta, vai fugindo do assunto para não precisar discutir, mas tem uma hora que não dá mais para aguentar e a gente tem que se posicionar.

Essa hora chegou pra mim.

Então eu quero deixar bem claro uma coisa: Eu gosto de arroz com passas! Eu amo arroz com passas! E tem muita gente além de mim que gosta! Aposto que é a maioria.

Portanto se você é desses caras que não gostam de arroz com passas não tente fazer todo mundo acreditar que você represente a maioria, cate as suas passas, coloque-as no canto do prato e permaneça calado!

É isso aí! Falei! Me sinto aliviado.