O roteirista desta serie Brasil 2016/2017 é competente, disso não há dúvida. Criatividade não falta as suas histórias, mas por vezes ele se mostra apressado, abusa da quantidade de tramas que coloca no mesmo episódio. O espectador acaba perdendo o interesse por histórias que são boas e que, se o roteirista não fosse tão afoito poderiam ser trabalhadas com mais calma em episódios posteriores.

Qual é a necessidade de tantas tramas no mesmo dia, muitas delas se perdendo e ficando sem final? Ninguém lembra mais, por exemplo, das histórias de personagens como Eduardo Cunha ou até mesmo de Renan Calheiros, ficaram perdidas em meio a tantas outras tramas. Fios soltos.

A quantidade exagerada de viradas na trama também chama a atenção. Pra que tantas viradas? Roteiros com viradas todos os dias mostram apenas uma certa imaturidade do roteirista dessa série, uma necessidade de mostrar que é criativo, o que certamente não contribui para a qualidade final do programa.

Enfim, apesar de todas essas questões, Brasil 2016/2017 é bom entretenimento. Quer dizer, menos para quem mora aqui.