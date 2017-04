Beto Silva

Beto Silva é carioca, torcedor do Fluzão e um humorista que descobriu na piada o poder de mudar uma vida. Chegou a se formar em engenharia, mas o humor falou mais alto em 1978, quando criou a revista Casseta Popular. A revista cresceu e mais tarde todos os redatores foram convidados a integrar o time de roteiristas do TV Pirata. Em 1992 eles foram para frente das câmeras no Casseta & Planeta, Urgente!, que permaneceu 18 anos no ar. Beto Silva já lançou quatro livros, um deles foi adaptado ao cinema, na comédia Julio Sumiu.