O block nas redes sociais é muito bem-vindo. Às vezes não há medida melhor a tomar do que despachar de vez a mala de sua timeline com um block em sua cara. O block no Face, no twitter , até no google plus pode ser libertador, em todos os sentidos. Bloquear pessoas tem todas essas vantagens, mas apenas nas redes sociais! Na vida real não rola! Porque a vida real não é a sua timeline! Você não pode controlar a vida como tenta fazer com o seu face. O cara que discorda radicalmente de você , pode ser banido do seu Facebook, expulso do seu twitter, excomungado do seu Instagram, mas na vida real ele continua a ter o direito de expressar a opinião dele, apesar da sua discordância radical. É assim que a democracia funciona, todos tem o direito a expressar a sua opinião, e se você não gosta, simplesmente saia dali, não frequente os mesmo lugares, ou discuta com o cara , argumente ou até fique quieto na sua, puto da vida, mas não dá para pedir a proibição , não dá para pedir para fechar a boca do cara, não dá para pedir censura. É assim mesmo, a vida real não é molezinha não, ela não é o seu Facebook!

