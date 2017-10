Eu não gosto de aipo. Acho que aipo toma o gosto de todas as comidas para si, tudo fica com sabor de aipo. Tudo bem, você pode não concordar, pode até gostar de aipo, mas eu descobri que existem as pessoas-aipo. São aqueles sujeitos que fazem com que qualquer assunto vire aipo, ou seja, acabe tendo o mesmo gosto. Você joga um tema na mesa e em dois minutos o cara já virou a conversa para o seu tema único, já encheu a conversa de aipo. Não importa o assunto, a culpa é do capitalismo selvagem, ou o inverso, dos socialistas. O cara que desvia toda conversa para falar mal do Lula ou do lado oposto, para maldizer os golpistas. São as pessoas-aipo. Tudo fica com o mesmo sabor. (se você gosta de aipo, mude para o ingrediente que quiser, desde que ele deixe tudo com o mesmo gosto)

