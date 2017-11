O Twitter passou a permitir posts com 280 caracteres.

Lado bom do twitter com 280 caracteres:

Pessoas vão ter mais espaço para expor seus pensamentos.

Lado ruim do twitter com 280 caracteres:

Pessoas vão ter mais espaço para expor seus pensamentos.

Outro dia , cheguei de uma viagem de carro em que fiquei impressionado com a quantidade de quebra-molas que fui obrigado a encarar na estrada. Postei no Facebook o seguinte:

“O Brasil já foi o país do carnaval, mas hoje tem gente querendo até acabar com o desfile, fora o funk que vem tomando o lugar do samba…

O Brasil já foi o país do futebol, mas depois do 7×1…

Então que tal colocar a seguinte placa no aeroporto:

“Bem-vindo ao Brasil, o país dos quebra-molas”? ”

A reação não foi muito grande, algumas pessoas curtiram, mas não passaram de 35 reações e 2 comentários.

Resolvi colocar a mesma ideia no twitter e tive que resumir bem para caber nos 140 caracteres. Ficou assim:

“Vinha dirigindo pela estrada qdo pensei: o Brasil ñ é o pais do carnaval nem do futebol, é o país dos quebra molas!”

Um sucesso! Mais de cem curtidas e vários comentários.

Olhando as duas, a conclusão é que a segunda, bem menor, é realmente uma peça de humor bem melhor que a primeira.

Às vezes , concisão é fundamental.