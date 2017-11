Comprei uma embalagem de fio dental (não o de ir a praia, o de limpar os dentes). Cheguei no banheiro e tentei abrir a embalagem. Impossível. Não existe nenhuma maneira de abrir aquela merda sem usar uma tesoura, uma faca ou… os dentes! Que é sempre o que está mais a mão. Cheguei a meter os dentes na embalagem, mas recuei quando lembrei dos que já quebrei quando os usei para algo que não fosse mastigar. Será que os fabricantes de fios-dentais não pensaram nisso? Não passou pela cabeça deles dar uma facilitada básica na retirada do invólucro que protege a caixinha? Ou será que bolaram uma embalagem inexpugnável de propósito? Para que o usuário, com preguiça de procurar uma tesoura, use os dentes para tentar abri-lo? E assim transforme os seus caninos e incisivos em caquinhos caídos na pia? Para que então, banguela , ele seja obrigado a ir ao dentista? Para que receba uma tremenda bronca do dentista que certamente lhe recomendará que cuide melhor de seus dentes? E para cuidar melhor dos dentes , o que ele vai ter que fazer? Comprar mais fios dentais! Será que os fabricantes são tão maquiavélicos assim?

