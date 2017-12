Outro dia estava em casa de bobeira assistindo a GloboNews que estava transmitindo um julgamento direto do STF. Um dos juízes começou a proferir o seu voto. Ele disse que seria breve, mas não cheguei a escutá-lo pois desliguei a TV porque já estava na hora de ir para a academia para fazer a minha esteira básica. Sai de casa e caminhei por quinze minutos até a academia. Cheguei lá, comecei o meu exercício e olhei para a tela de TV que fica em frente a esteira. A TV estava sintonizada na GloboNews. O mesmo juiz continuava a proferir o seu voto breve, mas eu não o escutei porque graças a Deus , a TV estava sem som. Fiz o meu exercício, olhando de vez em quando para a tela. O juiz continuava lá, falando, firme e forte. Trinta minutos depois, acabei o meu exercício e o sujeito ainda estava falando. Fui para casa, tomei um banho, liguei a TV e o juizão ainda não havia acabado de proferir o seu voto. Fiquei pensando sobre o assunto e várias perguntas surgiram:

– Por que o sujeito precisa de tanto tempo para proferir um voto?

– Ele não consegue justificar a parada em dez minutos?

– Depois que o juiz profere o seu voto, ele é obrigado a prestar atenção aos votos dos outros juízes?

– Como é que o sujeito consegue assistir a todos os votos dos outros juízes sem cochilar?

– Pega mal se ele bocejar durante a fala do outro?

– Quantos posts ele publica no Face e quantas tuitadas ele dá durante os outros discursos?

– Se o sujeito gasta quase duas horas para dar o seu voto e existem mais dez juízes que gastam o mesmo tempo, como ele arranja tempo para escrever o seu discurso?

– Será que ele faz isso enquanto finge que escuta os votos dos outros juízes?

– Alguém no Brasil consegue acompanhar algum desses discursos inteiro?

– Alguém entende aquelas falas cheias de latinismos e citações a artigos e leis que ninguém conhece de cor?

– Por que a GloboNews passa isso?

– Será que a Globonews precisa mostrar esses julgamentos intermináveis do STF para dar uma folga a sua equipe ou cobrir as férias de algum jornalista?

– Para falar por tanto tempo e conseguir escutar a tantos outros discursos, só mesmo tendo super poderes. É por isso que os juízes do STF usam capas?

– E quando é que eles vão vestir a sunga em cima das calças?