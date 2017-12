Dezembro é mês de gastar dinheiro com presentes de amigo oculto, de tentar trocar os presentes merdas que recebeu no amigo oculto, tempo de festas da firma, de micos na festa da firma, de reclamar ou defender passas no arroz e é também o mês das listas de melhores do ano ( e de discordar das listas de melhores do ano).

Pois eu também resolvi entrar nessa e fiz a minha personal lista dos 5 melhores livros que li no ano em várias categorias.

Aviso: Vários desses livros não foram lançados em 2017, mas eu os li nesse ano e a minha lista é assim, é dos livros que eu LI nesse ano.

outro aviso: Minha lista reflete o meu gosto pessoal, é pessoal e intransferível, Mas se você quiser dizer que livro tal não merece estar ou que o livro de fulano é muito melhor, fique a vontade.

Então aí vai a minha lista nas várias categorias:

FICÇÃO:

O som e a fúria – William Faulkner

O vendido – Paul Beathy

Se um viajante numa noite de inverno – Italo Calvino

Laços – Domenico Starmine

Jerusalém – Gonçalo M. Tavares

FICÇÃO BRASUCA:

Um defeito de cor – Ana Maria Gonçalves

Papeis avulsos – Machado de Assis

A glória e o seu cortejo de horrores – Fernanda Torres

Calibre 22 – Rubem Fonseca

Ainda estou aqui – Marcelo Rubens Paiva

NÃO FICÇÃO:

O palácio da memória – Nate DiMeo

Cérebro, uma biografia – David Eagleman

O rio da consciência – Oliver Sacks

Mais de uma luz – Amós Oz

Papa Sattam Aleppe – Umberto Eco

NÃO FICÇÃO BRASUCA:

Uma história do samba – Lira Neto

Dando tratos à bola – Hilário Franco Jr

Prisioneiras – Dráusio Varella

História do Brasil para ocupados – Luciano Figueiredo (org)

A criação original – Francisco Daudt