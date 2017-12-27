PF DESCOBRIU CAIXA 3 NAS CONTAS DO RODRIGO MAIA. CAIXA 3 É O QUÊ? O 4G DA CAIXA 2?
ÁRBITRO DE VÍDEO É UMA INOVAÇÃO QUE ACHEI LEGAL NO FUTEBOL. PODIAM COLOCAR UM TAMBÉM NO STF.
MALUF PRESO. DUAS PALAVRAS QUE ACHEI QUE NUNCA VERIA JUNTAS.
NOVO SUCESSO DO MC GILMARZINHO:
VAI MALANDRO AN NA
CÊ TÁ LOUCO TÁ SOLTANDO UM A UM…
VAI MALANDRO AN AN
CÊ TÁ LOUCO TÁ SOLTANDO UM A UM…
PMDB VAI VOLTAR A SE CHAMAR MDB. SAI O P DE PARTIDO, PERMANECEM O M DE MAMATA, O D DE DÓLAR NA CUECA E O B DE BOQUINHA.
ALGUNS PARTIDOS POLÍTICOS SUBSTITUÍRAM AS SIGLAS TRADICIONAIS POR UMA PALAVRA. AGORA EXISTE O PODEMOS, O AVANTE, O LIVRES, O PATRIOTA… VÃO AÍ ALGUMAS SUGESTÕES PARA NOMES DE NOVOS PARTIDOS:
MAMAMOS
FODEMOS
LEVES
SOLTOS
PROPINA!
GANGUE
CAGAMOS
TORNOZELEIROS
ADERINDO …