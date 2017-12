PF DESCOBRIU CAIXA 3 NAS CONTAS DO RODRIGO MAIA. CAIXA 3 É O QUÊ? O 4G DA CAIXA 2?

ÁRBITRO DE VÍDEO É UMA INOVAÇÃO QUE ACHEI LEGAL NO FUTEBOL. PODIAM COLOCAR UM TAMBÉM NO STF.

MALUF PRESO. DUAS PALAVRAS QUE ACHEI QUE NUNCA VERIA JUNTAS.

NOVO SUCESSO DO MC GILMARZINHO:

VAI MALANDRO AN NA

CÊ TÁ LOUCO TÁ SOLTANDO UM A UM…

VAI MALANDRO AN AN

CÊ TÁ LOUCO TÁ SOLTANDO UM A UM…

PMDB VAI VOLTAR A SE CHAMAR MDB. SAI O P DE PARTIDO, PERMANECEM O M DE MAMATA, O D DE DÓLAR NA CUECA E O B DE BOQUINHA.

ALGUNS PARTIDOS POLÍTICOS SUBSTITUÍRAM AS SIGLAS TRADICIONAIS POR UMA PALAVRA. AGORA EXISTE O PODEMOS, O AVANTE, O LIVRES, O PATRIOTA… VÃO AÍ ALGUMAS SUGESTÕES PARA NOMES DE NOVOS PARTIDOS:

MAMAMOS

FODEMOS

LEVES

SOLTOS

PROPINA!

GANGUE

CAGAMOS

TORNOZELEIROS

ADERINDO …