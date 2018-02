– Alo ouvintes, quem está na linha com a gente é o secretário de segurança. Secretário, boa tarde. O que o senhor tem a dizer as pessoas que ficaram sob fogo cruzado na linha amarela?

– O que eu tenho a dizer é que as pessoas que entram na linha amarela já sabem que podem enfrentar essa situação.

– Então os motoristas não devem andar na linha amarela?

– O motorista tem que saber que o nome da via é linha amarela. Amarelo significa atenção. Tem que ter atenção ao trafegar por ali. Se sentir que tem tiroteio, vai pra outro lado.

– Pra onde? Pra linha vermelha?

– Vermelho é pare! Então não deviam nem entrar ali.

– E em que vias o motorista deve então trafegar?

– Olha, com tranquilidade só mesmo na linha verde.

– Linha verde? Eu não conheço.

– Porque ela não existe. O Rio de Janeiro não tem nenhuma condição de ter linha verde. Fala sério!

– Tá… Voltando a questão da linha amarela. A situação ainda está muita tensa por lá?

– Você tem que ver que a tensão não é o tempo todo. Quando não tem tiros a situação é de tranquilidade.

– E quando é que não tem tiros?

– Entre um tiro e outro não tem tiros.

– Mas são muitos tiros!

– Sim, mas se você comparar o tempo dos tiros com o tempo entre os tiros, o tempo entre os tiros é maior, portanto a sensação de tranquilidade é muito maior do que a de tensão.

– E existe algum planejamento para enfrentar essa situação?

– Existe um plano sim.

– E qual é o plano?

– O plano é fazer um plano.

– Quando será feito esse plano?

– Assim que a gente conseguir sair de trás dessa mureta aqui da linha amarela. Mas tá difícil viu, que a bandidagem não para de dar tiro. Ai meu Deus!

4 ao todo. 0