Um elogio que sempre me incomodou é “coerente”. “Fulano é um grande sujeito, sempre foi muito coerente.”. A coerência é no máximo uma constatação, um fato, uma informação a mais, mas como elogio não vale. De que adiante ser coerente , se as suas ideias são uma merda? Hitler era coerente, Stalin era coerente, Mao era coerente. Os nossos ditadores de 64 eram coerentes. Então vou logo avisando: Se quiser me elogiar, não me chame de coerente. Até porque humorista tem mais é que ser incoerente!