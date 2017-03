A opção passará a fazer parte de acordos pré-nupiciais. Além deste, outros fatores também poderão acarretar no fim, do casamento por justa causa como: calcinha no box, louça suja na pia, depilação atrasada, marido que dorme de meia, permanência da sogra em casa por mais de 24h, pum no edredom e esconder o controle remoto do marido na hora do jogo.

Para a psicóloga Diva Orcio, nenhum casamento dará mais certo. “se proibirmos isso, os casamentos não durarão mais do que três dias”, afirma ela.

“O que nós precisamos é flexibilizar para os cônjuges ao enjoem um da cara do outro”, afirma. A psicóloga garante que se o marido tiver uma amante, por exemplo, a mulher terá mais tempo para limpar a casa e ficar com a mãe.

Amantes seriam, ao contrário do que todos pensam, a solução dos casamentos?