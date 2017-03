O PLANETA DIÁRIO, CUMPRINDO O DEVER DE BEM SERVIR AOS SEUS LEITORES CONSTITUINTES, PUBLICA AQUI, EM PRIMEIRA MÃO, O RASCUNHO DE UM PLANO PARA UM ESBOÇO DE UM ANTEPROJETO DEFINITIVO DA…

CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL

Art. 1º. O Brasil é uma República Federativa abençoá por Dê e boni por naturê, mas que belê!

§1º. Todo poder emana do povo.

§2º. Todo bodum emana do povo.

§3º. São símbolos nacionais: a tanga do Gabeira, o Programa Barros de Alencar, o Sabão Pala-Pala, Sérgio Mallandro, Hebe Camargo, o cachorro Sultão, Underberg com soda… na caninha, Jair de Ogum, Ferreira Gullar, o cigarro Arizona, o artesanato com palito de picolé, a canção Eu

Não Sou Cachorro, Não e o adesivo de para-brisa “A inveja é uma merda”.

Art. 2º. O território brasileiro fica dividido em zona norte e zona sul.

Parágrafo único – Fica proibida a invasão de farofeiros da zona norte na zona sul e vice-versa.

CAPÍTULO II

DA UNIÃO

(Patrocínio: Açúcar União)

Art. 3º. Compete à União:

I – Organizar festinhas de embalo, surubas, gincanas, quermesses e concursos de dublagens do Michael Jackson.

II- Emitir cheques sem fundo.

III – Reprimir o tráfico ilegal de figurinhas difíceis e carimbadas.

IV – Comprar pão com mortadela para quem tem fome.

V – Promover campeonatos nacionais de briga de galo.

VI – Dar uma força para o Zé Ramalho, tadinho.

VII – Descolar pra gente o telefone da Zaira Zambeli.

VIII – Abrir concorrência pública para a realização de enchentes, secas, incêndios de florestas e epidemias de AIDS.

IX – Subsidiar o show Golfinhos de Miami, barateando o ingresso para as populações menos favorecidas.

X – Escovar os dentes após as refeições.

Art. 4º. Incluem-se entre os bens da União:

I – Um terreno no loteamento Barra das Garças, em Maricá.

II – Uma coleção completa dos LPs do Mamas and Papas.

III – Uma medalhinha de São Cosme e São Damião folheada a ouro benzida pelo Irmão Pedro.

IV – Um exemplar, autografado, de Marimbondos de Fogo.

V- Um vidro de Atalaia Jurubeba.

VI – Um carnê, atrasado do Baú da Felicidade.

CAPÍTULO III

DOS PODERES

Art. 5º. Ficam estabelecidos três poderes harmônicos e independentes.

I – O Poder das Pirâmides.

II – O Poder da Mente.

III – Elas Querem é Poder!

CAPÍTULO IV

DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 6º. É função das Forças Armadas defender o litoral de Búzios da invasão argentina.

Art. 7º. É dever de todo militar, ao encontrar todo e qualquer civil, cumprimentá-lo, perguntar como vai a família, oferecer um cafezinho e um cigarro e pagar 50 flexões.

Art. 8º. O Serviço Militar (10%) não será mais obrigatório nos bares, restaurantes e casas noturnas em todo o território nacional.

Art. 9º. O corte de cabelo dos militares, no tipo “cadete” ou “reco”, está abolido e substituído pelo corte “afro”, com trancinhas.

Art. 10º. A Segurança Nacional sai da esfera das Forças Armadas e fica a cargo do Sr. Carlos Maçaranduba, “o Fodão do Bairro Peixoto”, que permanecerá na porta do País organizando a entrada de convidados.

Art. 11º. Está abolida a hierarquia militar.

§1º. Vale tudo

§2º. Só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher:

§3º. Oba!

Art. 12º. É função da Aeronáutica desembaraçar pipas e tênis fios de alta tensão.

Art. 13º. Estão abolidos os Ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Fica criado o Ministério da Guerra, Sombra e Água Fresca.

Art. 14º. Todos os generais estão obrigados a ir para a reserva do

Parque Nacional de Itatiaia.

CAPÍTULO V

DO GENERAL NEWTON CRUZ

Art. 15º. É função do General Newton Cruz vestir o seu pijama de madeira.

CAPÍTULO VI

DAS MULHERES NUAS

Art. 16º. Toda mulher nua tem o direito de gritar de prazer e subir pelas paredes como uma lagartixa profissional.

Parágrafo único – Nos territórios ocupados pelos silvícolas, o deputado Amaral Neto, o Repórter, será obrigado a cobrir sua pororoca, em respeito ao decoro parlamentar.

CAPÍTULO VII

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 17º. É função do presidente da República permanecer vivo sem o auxílio de aparelhos.

Parágrafo único – Revoga-se a disposição acima quando o presidente for imortal.

CAPÍTULO VIII

DOS DIREITOS HUMANOS

(Narração: Sargentelli)

Art. 18º. Toda mulata do Oba-Oba, ao completar sessenta anos de idade, tem o direito a uma carta de alforria!

Art. 19º. Todos os homens são iguais, menos o Nelson Ned e o César Cals.

Art. 20º. Todo ser humano tem direito de abrir a boca para dizer besteira, desde que o ser humano não se chame Raimundo Fagner.

Art. 21º. Todo homem tem direito de ir e vir. Vai na rodoviária, procura o Teixeira no guichê da Itapemirim, diz que é meu amigo que ele faz um precinho camarada.

CAPÍTULO IX

DOS PODERES ESPIRITUAIS

Art. 22º. Fica estabelecido que a religião oficial do Brasil é o budismo.

§1º. O órgão normativo para os problemas espirituais será a CNBB, a Confederação Nacional dos Budas do Brasil.

§2º.Todo cidadão que se opuser às disposições acima será queimado em praça pública, ao vivo e em cores com transmissão direta para todo o território nacional, menos para Belo

Horizonte, que assistirá a um compacto com os melhores momentos de Juventus x Udinese.

CAPÍTULO X

DA SEXUALIDADE

Art. 23º. Será criado um órgão gigantesco, latejante e cheio de veias, que passará na cara todos os problemas sexuais da Nação.

CAPÍTULO XI

DO SISTEMA ELEITORAL

Art. 24º. As eleições para Rainha da Soja serão diretas e realizadas em dois turnos, um na safra e outro na entressafra.

Art. 25º. As eleições para síndica do Edifício Itapoã serão realizadas na assembleia dos condôminos, marcada para segunda-feira próxima. Compareça.

Art. 26º. As eleições para a Academia Brasileira de Letras serão realizadas em turno e returno. Em caso de empate, haverá uma prorrogação. Se permanecer o empate, a eleição será definida por disputa de pênaltis.

CAPÍTULO XII

DOS OVOS DE BOTEQUIM

Art. 27º. É função de todo português dono de botequim colorir seus ovos cozidos de verde, amarelo, azul e branco.

Parágrafo Único. Os donos de botequim que não cumprirem a determinação acima serão devolvidos para Portugal pela Varig, Varig, Varig!

Publicado originalmente no hebdomadário O Planeta Diário, nº 6. Em junho/1985.