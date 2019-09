Bem amigos do Casseta & Planeta. Sim, está no ar mais um Resenha Tabajara, o seu programa favorito do Youtube. E hoje o Casseta está com o time completo: Helio de La Peña, Beto Silva, Hubert Aranha, Claudio Manoel e Marcelo Madureira comentam as principais notícias da semana. Até o Reinaldo deu as caras através do seu glorioso baixo. Falamos sobre política, esportes e o futuro do Neymar, os protestos contra piadas com o presidente Bolsonaro e o momento onde você participa do programa, no Fala Mané.

———————————- CASSETA & PLANETA ——————————–

Tem muito mais no nosso programa. Então deixe o seu like e comentário aqui. Garanta seu ingressos para a turnê Casseta & Planeta 30 anxs

26/10 – Maceió – Teatro Gustavo Leite http://bit.ly/CP_Maceio

27/10 – Recife – Teatro Riomar http://bit.ly/CP_Recife

02 e 03/11 – Belo Horizonte – Teatro Vallourec http://bit.ly/CP_BeloHorizonte

07/11 – Maringá – Teatro Marista http://bit.ly/CP_Maringa

08/11 – Londrina – Teatro Marista http://bit.ly/CP_Londrina

09/11 – Curitiba – Teatro Positivo http://bit.ly/CP_Curitiba

15, 16 e 17/11 – São Paulo – Teatro Safra http://bit.ly/CP_SaoPaulo

22/11 – Vitória – Sede Social Clube Álvares Cabral http://bit.ly/CP_Vitoria

08/12 – Rio de Janeiro – Vivo Rio http://bit.ly/CP_RiodeJaneiro

———————————- CASSETA & PLANETA ——————————–