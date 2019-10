Bem amigos do Casseta & Planeta, está no ar mais uma RESENHA TABAJARA, o seu programa favorito do Youtube. E hoje não poderíamos deixar de falar do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de abertura de Assembleia Geral da ONU. O Casseta viu, acompanhou e traz para você. E como as notícias não param por ai, também falamos sobre o concurso de misses do Silvio Santos e o Messi, eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo.

