Bem amigos do Casseta & Planeta, está no ar mais uma Resenha Tabajara. No programa de hoje, Beto Silva, Marcelo Madureira, Helio de La Peña, Claudio Manoel e Hubert Aranha conversam sobre os temas que movimentaram os jornais na última semana. O vazamento de óleo na no nordeste e os perigos para a economia local. A redação do ENEM também pautou o Resenha desta semana. E pra quem vai a sua torcida no final da libertadores?