Em 2007 adaptou o Livro do Papai para a televisão, no Paidecendo no Paraíso , em quatro episódios transmitidos pelo Multishow. Em 2011, Helio foi autor da série É Pai, É Pedra , também inspirada no Livro do Papai, e transmitida no Fantástico.

Helio é autor do Samba da Globalização, parceria com Arlindo Cruz e Mu Chebabi, que lançou a programação da Globo, em 2008. Com estes mesmos parceiros, é autor do samba “Citações”, que está no último cd de Arlindo Cruz, “Batuques e Romances”. No cd de Mu Chebabi, “Uma Coisa é Uma Coisa, Outra Coisa é Outra Coisa”, assina com Mu a faixa “O Gringo”.

Botafoguense doente, acompanha os jogos do time sempre que pode no Engenhão e é colunista do Blog Alvinegro. Helio também é um entusiasta das redes sociais, com mais de 1 Milhão seguidores no Twitter (@lapena). Atleta, ele vai ao trabalho praticamente todos os dias de bicicleta. Além disso, o humorista gosta de jogar umas peladas e pratica natação no mar, participando com frequência de diversas travessias, entre elas a Travessia dos Fortes, em Copacabana.