2016 tá sendo um ano terrível pros casais brasileiros. Primeiro a separação consensual do Willian Bonner e da Fátima Bernardes, depois a separação através da justiça do Serginho Cabral e Adriana Ancelmo. Sem contar que Dudu Cunha e Claudinha Cruz também vão passar esse final de ano longinhos um do outro. Calma, aqui não virou fofoca política. A Joice Hasselmann e eu falaremos de mais um monte de outras coisas aqui no ‘O Fera e a Bela’, assista até o final.