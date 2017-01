Após as rebeliões no norte do país, as autoridades se manifestam. Primeiro o Ministro da Justiça ressuscitou um Plano de Segurança. Um plano que entra governo, sai governo e ele continua nas gavetas de Brasília. Passam os dias e vem a ideia quadrúpede de criar um Ministério da Segurança Pública. Pronto, tudo resolvido! Mais um novo ministro, mais secretários e mais cabides para os ministros pendurarem seus afilhados nas tetas do governo.

