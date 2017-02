O ex-deputado e atual presidiário, Eduardo Cunha, pediu ao juiz Sérgio Moro para sair da cadeia, alegando ter um aneurisma igual ao que matou a dona Marisa Letícia. No entanto, Cunha se recusou a ser atendido or um médico indicado pela justiça.

Eu acredito em Papai Noel, acredito em Saci Pererê, acredito em Coelhinho da Páscoa, mas acredito que esse aneurisma, assim como as contas na Suíça não eram do Cunha, eram apenas para o seu usufruto.

Se eu fosse o Cunha, iria preferir ficar na cadeia. O Cunha é um arquivo vivo, que pode virar um arquivo morto.

Cunha, vai por mim, fica na cadeia que é mais garantido pra você.