O Brasil só tem uma saída: virar um enorme parque temático, uma imensa Disneylândia tropical onde os gringos possam passar as férias e viver emoções inesquecíveis assistindo a espetáculos inacreditáveis. Isso sem contar os assaltos, sequestros e empalamentos, que seriam cobrados por fora. E tudo tem que ser pago em dólar, é claro, depositado numa conta secreta num paraíso fiscal. Só assim, com o Turismo de Emoção, o Brasil vai sair do buraco.