Reinaldo Figueiredo

Reinaldo Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar como cartunista e ilustrador no semanário de humor O Pasquim, onde ficou de 1974 a 1985. Em 1984, junto com Hubert Aranha e Cláudio Paiva, criou o tablóide mensal O Planeta Diário, cujo slogan era: "Um jornal sem o menor compromisso com a verdade". Depois, o Planeta se juntou com a Casseta e o resto da história vocês vejam aí na nossa linha do tempo...