Reinaldo Figueiredo

Reinaldo Figueiredo é carioca. Começou a trabalhar como cartunista e ilustrador no semanário de humor O Pasquim, onde ficou de 1974 a 1985. Em 1984, junto com Hubert e Claudio Paiva, criou o tablóide mensal O Planeta Diário. Depois, o Planeta Diário se juntou com a Casseta Popular e surgiu o grupo Casseta & Planeta, que manteve um programa de humor no horário nobre da TV Globo durante 18 anos. Mas o humorista continuou militando no cartunismo. Lançou quatro livros: Escândalos Ilustrados (1984), Desenhos de Humor (2007), Noites de Autógrafos (2010) e A Arte de Zoar (2014). Atualmente é colaborador de publicações como os jornais Folha de S. Paulo, O Globo e a revista Piauí. Reinaldo também é músico. Tocava baixo elétrico nos shows e discos do Casseta & Planeta e atualmente toca contrabaixo no quarteto Companhia Estadual de Jazz (CEJ), um grupo carioca dedicado ao samba-jazz. Desde 2013 apresenta o programa A Volta ao Jazz em 80 Mundos, na Rádio Batuta (rádio de internet do Instituto Moreira Salles).